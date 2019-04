La microbrasserie Moulin 7 et Garneau et cie, tous deux honorés au gala Reconnaissance Estrie

Asbestos (RL) - Deux entreprises d’Asbestos se sont démarquées lors du gala Reconnaissance Estrie, qui se déroulait au mythique théâtre Granada de Sherbrooke le vendredi 12 avril. En effet, cette grande fête du monde des affaires estrien aura permis aux entreprises Le Moulin7 et Garneau et cie, de recevoir la reconnaissance de leurs pairs. Tout d’abord, la microbrasserie asbestrienne s’est vue couronner lauréate dans la catégorie Responsabilité Sociale, un créneau que l’on sait des plus importants pour les propriétaires de cette jeune entreprise du 294 boulevard St-Luc. De plus, dans la catégorie Relève et Transmission, les honneurs sont revenus à Garneau et cie, compagnie présente dans le paysage des affaires depuis plus de 40 ans et dont Mme Noémi Garneau assure maintenant la présidence au sein de la 2e génération d’administrateurs de cette entreprise de confections de pantoufles et accessoires en peau de mouton.

Présent lors de cette importante soirée, le maire de la ville d’Asbestos monsieur Hugues Grimard avait de bons mots à l’endroit des lauréats. «On a d’excellentes raisons d’être doublement fier! Asbestos avait deux entreprises en nominations sur la scène régionale et les deux ont gagné. En tant que maire, je suis aux premières loges pour les soutenir ainsi que les voir évoluer dans notre milieu et ce soir j’étais aux premières loges pour partager ces belles réussites avec les équipes de Garneau et cie et du Moulin 7.

Leur rayonnement rejaillit sur l’ensemble de notre communauté.» De commenter, M.Grimard. Ce sentiment de fierté était visiblement partagé par plusieurs. «En tant que nouvelle entreprise à Asbestos, il va de soi d’encourager nos pairs lorsqu’ils sont en nominations pour de si belles reconnaissances. Alliance Magnésium est un citoyen corporatif impliqué et tient à réitérer ses félicitations aux deux entreprises lauréates.» A pour sa part commenté monsieur Pierre Saint-Aubin, vice-président affaires corporatives chez Alliance.

Même son de cloche de la part de M.Pierre Corbeil «En mon nom personnel et au nom de la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos, nous soulignons les prix reçus ce soir par les deux entreprises. Nous sommes fiers de voir le Moulin7 évoluer à si grande vitesse, la corporation ayant été un partenaire dès le départ. C’est le cœur même de notre mission que de trouver des solutions créatives pour faire naître des projets.»