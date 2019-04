La boutique danvilloise revitalise son orientation

Danville – La boutique écologique L’Essence de Gaïa est fière d’annoncer la relance de ses activités suite à une subvention octroyée par la Société d’aide au développement de la collectivité des Sources (SADC).

Située au Carré Danville, la boutique anciennement connue sous le nom d’Écho Nature, a été rachetée en 2016 à monsieur Jean Coutu par Amélie Belzile, une résidente de la région.

Rappelons que depuis son acquisition, la nouvelle propriétaire a perpétué la vocation de l’établissement en proposant à la clientèle produits naturels et biodégradables, produits en vrac et artisanat.

«Pour répondre à la demande de la clientèle qui est de plus en plus consciente de son impact sur l’environnement et au besoin grandissant de la population désireuse de réduire son empreinte écologique, je me suis donné comme mission de bonifier mon offre et d’ajouter à ma gamme de produits en vrac, des produits encore plus nichés» - Amélie Belzile.

Grâce à l’appui de la SADC, la jeune propriétaire pourra donc augmenter son inventaire et proposer des produits artisanaux réutilisables tels sacs à fruits et légumes, sacs à lunch, serviettes hygiéniques réutilisables, feuilles de cires pour emballer collation, brosse à dents en Bamboo et bien plus.