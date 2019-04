Un colloque carrière pour les élèves de secondaire 4

Asbestos – Les élèves de secondaire 4 de l’Escale et les étudiants du Centre d’éducation des adultes d’Asbestos vivront une journée carrière nommée Mon Avenir, Ma Région le 23 avril prochain. Plus d’une douzaine d’entreprises, d’organismes et d’entrepreneurs se feront une joie de leur démontrer qu’il y a de l’emploi dans la MRC des Sources!

Au programme pour tous les élèves de secondaire 3 à 5 de l’Escale : la conférence de CharlyPop, Avec classe. L’humoriste abordera avec humour des sujets tels que la persévérance scolaire, la croissance personnelle, l’intimidation, tout en nous divertissant avec du beatbox.

Par la suite, les élèves de 4e secondaire et du Centre d’éducation des adultes d’Asbestos partiront visiter les entreprises et organismes de la MRC des Sources en lien avec leurs carrières ou domaines d’intérêts pour leur futur. Les circuits proposés couvrent les thèmes de la santé, de la relation d’aide, du milieu industriel et des métiers d’urgence, du secteur de l’audiovisuel, du multimédia et des arts visuels. En après-midi, des centres de formation d’études postsecondaires seront présents à l’école secondaire l’Escale pour discuter avec les élèves des différents choix et parcours scolaires s’offrant à eux.

Les étudiants ont été sondés afin de connaître leurs intérêts professionnels et les choix de circuits ont été organisés pour que tous y trouvent leur compte lors du colloque.

L’événement Mon avenir, Ma région est possible grâce à la contribution de nombreux partenaires dont le Secrétariat à la jeunesse, la Caisse Desjardins des Sources, l’École secondaire de l’Escale, Centre d’éducation des Adultes d’Asbestos, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, la SADC des Sources, ainsi que la MRC des Sources.