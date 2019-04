Partenariat de développement économique important entre Danville et Asbestos

Danville (RL) - Les municipalités de Danville et Asbestos avaient convié les médias en milieu de semaine dernière afin d’annoncer une importante entente de partenariat quant au partage de ressources au niveau du développement économique des deux villes. En effet, dans le but de rendre leurs services encore plus efficaces et proactifs dans les démarches d’accueils potentiels et de rétention de promoteurs œuvrant dans les secteurs industriels et commerciaux.

Les deux corporations s’entendent pour travailler de concert en se partageant les services de M.Martin Lafleur, qui agira à titre de commissaire au développement économique, ainsi qu’une adjointe administrative qui se joindra à lui. «Je crois qu’il s’agit d’une situation gagnant-gagnant, car les richesses territoriales des deux municipalités limitrophes se veulent complémentaires et ne doivent en aucun temps, être une source de concurrence entre nous, ce qui ferait qu’en fin de compte l’investisseur intéressé à s’implanter dans la région, décide finalement de se tourner vers Drummondville, Richmond ou ailleurs, en raison du temps qui aurait été mis à s’obstiner au lieu de s’épauler.

Si un promoteur se présente et que l’analyse démontre que c’est à Danville qu’il devrait s’établir en raison de ses besoins, alors ce sera à Danville, même chose du côté d’Asbestos. Il est important de dire que tout le processus se fera avec l’appui des deux conseils municipaux, car il s’agira d’un vase communiquant direct entre les deux villes. J’aimerais également remercier tous les gens qui se sont investis dans le développement économique au fil des ans.» De commenter fièrement Michel Plourde, maire de la municipalité de Danville.