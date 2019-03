Un premier lingot de Magnésium 100 % local pour la ville d’Asbestos

Asbestos (RL) - Le 19 mars dernier, le maire d’Asbestos, M. Hugues Grimard, a accepté au nom de la municipalité et de ses citoyens, la remise d’une marque de reconnaissance de la part d’Alliance Magnesium, en lien avec le support accordé par la ville à l’implantation et la construction prochaine de son usine de démonstration commerciale. Il s’agit d’un lingot provenant de la première coulée officielle produite entièrement à partir des résidus miniers locaux. Madame Karine Vallières, directrice des communications et affaires publiques chez Alliance a procédé à cette remise tout aussi symbolique qu’historique, en présence de M.Alain Rayes, député fédéral de Richmond-Athabaska, M. André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale du Québec, ainsi que du responsable municipal du service des loisirs et de la culture M. David Bélanger. Ce premier lingot 100% local est présentement en exposition dans le hall d’entrée de la bibliothèque d’Asbestos. Ce dernier saura assurément traverser le temps de belle façon, alors qu’il trouvera une place de choix dans le musée de l’endroit.

M. Pierre Saint-Aubin, vice-président principal affaires corporatives, tenait à ce que ce premier lingot soit remis à la ville d’Asbestos et conservé par la suite. «Pour nous chez Alliance, c’est une grande fierté de faire partie de cette diversification par la valorisation de la serpentine, la pierre angulaire de notre entreprise. De plus, la production de magnésium recyclé ajoute un atout de taille dans notre progression sur le marché, mais également en termes de développement durable.», ajouta-t-il.

Pour Karine Vallières, il s’agit d’une fierté qui touche l’ensemble de la région: «Ce projet, il appartient aussi en quelque sorte à toute la population d’Asbestos et de notre belle MRC. Chacun a de quoi être fier de qui nous sommes et ce lingot, qui trônera au musée de la minéralogie à la bibliothèque d’Asbestos, sera là pour nous le rappeler».