Ça bouge au Parc de la 55

Windsor (RC) – Situé au Parc d’affaires de la 55, l’aménagement du terrain de l’entreprise Masonite a débuté récemment. Avec pour voisin immédiat Profusion et le nouveau bâtiment de la Sûreté du Québec, Masonite fait construire son centre de distribution comme prévu à quelques pas de l’autoroute55.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 13 décembre 2018, le président du Comité de développement économique de Windsor, Yvon Paquin, avait présenté les faits saillants en présence de son collègue Carlo Fleury, directeur général de la Ville de Windsor, bien au fait des avancées concernant entre autres le réseau de gaz naturel et des entreprises qui se sont ajoutées, particulièrement sur la rue Maurice-Bachand.

«Plus de 85% des terrains sont vendus et trois entreprises planifient leur projet de construction pour le printemps 2019. Ces investissements viendront s’ajouter à ceux de l’entreprise Profusion, qui aménagera dans ses nouvelles installations dans quelques semaines», mentionnait M.Paquin.

L’année en cours permet d’accroitre les forces avec les espaces d’Atelier Pro-Diesel, Coffrage GD et le Groupe Laroche. La troisième phase est en route et de surcroit, l’intersection de la rue Maurice-Bachand et de la route 249 servira de baromètre pour la circulation.