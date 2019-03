Une entreprise de recyclage du magnésium finalise son implantation

Asbestos (RL) - Tel qu’annoncé il y a quelques jours, l’entreprise, Magnesium Technologie Recycles inc., communément appelé MTR Mag, se spécialisant dans le recyclage du magnésium, est présentement en phase de finalisation de son implantation dans la ville d’Asbestos.

Avec ses installations prévues dans les locaux de l’ancienne mine Jeffrey, cette entreprise, dont le laboratoire de développement, se situe toujours à Québec pour le moment, ne vise rien de moins qu’une production de 10000 tonnes métriques de magnésium recyclé en lingots par année. Ces mêmes lingots seront ensuite retournés dans l’industrie manufacturière, afin de donner une nouvelle vie à cette matière performante et hautement durable.

Pour M. Patrick Houle directeur de l’entreprise, il s’agit d’une opportunité remarquable et d’un mariage des plus intéressants pour MTR Mag et la région, en raison de la panoplie de possibilités qui l’entourent. «Nous avons acquis une solide expérience dans le domaine du recyclage de métaux, dont notamment le coulage d’aluminium et de magnésium pendant plusieurs années pour un client de l’époque. Ainsi au fil du temps notre entreprise fut en mesure de se perfectionner dans le développement de fours maintenant destinés exclusivement à liquéfier le magnésium recyclé, afin de le rendre à l’état pur et ensuite le couler en lingots.

Nous en sommes présentement à une 11e génération de fours en plus de 14 ans d’analyses et notre procédé est maintenant efficace et productif selon nos attentes. Je désire remercier la ville d’Asbestos et ses dirigeants pour l’accueil qu’ils nous offrent, ainsi que la possibilité que nous ayons de participer au rayonnement de la municipalité et de son projet de s’établir comme technopole du magnésium.

Un mot de remerciement très important également envers M.Michel Proulx des entreprises Beausite Métal, lui qui accepte de nous transiger les terrains et bâtiments de l’ancienne mine Jeffrey, lui qui est propriétaire de l’endroit et de ses actifs depuis quelques années déjà. Il s’agit là, d’un emplacement stratégique et adéquat pour notre production et nos équipements.» De commenter, M.Houle. Première fonderie en recyclage de magnésium au Canada, MTR Mag inc., est une entreprise entièrement indépendante dans le domaine et prévoit être en mesure de débuter ses activités de production à Asbestos d’ici la prochaine année, permettant par le fait même de créer 40 nouveaux emplois directs dans la région.