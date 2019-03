Lancement d’un projet de micro subventions destinées à la communauté d’expression anglaise des MRC du Val-Saint-François et Des Sources

Richmond – Le 27 février, quatre organisations du milieu annoncent le lancement d’un fonds de 10000$ disponible pour les trois prochaines années pour la réalisation de projets citoyens visant à supporter la communauté d’expression anglaise des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Issus d’un partenariat créé depuis 4 ans entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Centre scolaire communautaire de la région de Richmond, Danville et Drummondville, l’Association des Townshippers» et la concertation ValFamille, c’est sous la forme de microsubventions que ce fonds sera distribué à des citoyens ou à des organisations désireux de réaliser des activités ciblant le bien-être de cette communauté.

Tempête d’idées

Cette annonce a été réalisée dans le cadre de l’évènement Tempête d’idées communautaire réunissant plus d’une quarantaine de représentants des communautés francophones et anglophones de la région de Richmond et de Danville, provenant de différents secteurs (organismes communautaires, organisations scolaires, milieu de la santé, associations, élus municipaux, membres de la communauté). En plus de créer des opportunités de réseautage, ce rassemblement a permis aux participants d’exprimer leur point de vue et leurs idées autour de certains grands thèmes concernant cette communauté: santé et bien-être, éducation et revenu, jeunesse, petite enfance et personnes ainées.

Des représentants de la Ville de Richmond (Bertrand Ménard, maire), de la Municipalité du Canton de Melbourne (James Johnston, maire) et de la Municipalité du Canton de Cleveland (Sylvie Giroux, conseillère municipale représentante déléguée du maire), ont également réitéré l’importance qu’ils accordent à créer des communautés unifiées où la place et le rôle des communautés d’expression anglaise sont pleinement reconnus.

Our Vital Community

Le projet de microsubventions intitulé «Our Vital Community» s’inscrit comme une des actions du projet Partenaires pour la vitalité de la communauté d’expression anglaise du Val-Saint-François, qui vise à accroitre l’accessibilité des services de santé, des services sociaux et des ressources communautaires à la communauté d’expression anglaise et à promouvoir l’implication citoyenne et la création de liens, afin de soutenir la santé et le bien-être de cette population. Cette entente est soutenue financièrement par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS via une subvention du CHSSN (Santé Canada) sous le Plan d’action pour les langues officielles et une contribution de la concertation ValFamille.

«Cet évènement a créé un esprit de collaboration autour des besoins de la communauté d’expression anglaise. Je crois qu’il stimulera l’engagement des membres de la communauté vers la concrétisation de leurs idées en projets porteurs», constate Erika Brock, coordonnatrice du Centre scolaire communautaire pour les écoles primaires ADS et Drummondville.