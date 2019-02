La vente de CJAN suscite les réactions

Asbestos (RL) - La station radiophonique CJAN Estrie-Bois-Francs, située à Asbestos et diffusant à la fréquence 99,3 de la bande FM, vient tout juste d’être vendue à une nouvelle coopérative de travail locale. En effet, MmeMarie-Paule Gendron, présente depuis les tous débuts de la station en 1972 et unique propriétaire des lieux depuis 2001, cède donc la totalité de ses actifs à la Coopérative radio web des Sources.

Cette coop de travail fondée conjointement par M.Gilles Vachon, ancien employé de la station ainsi que M.Steve Pelletier et MmeSylvie Pion, qui œuvrent tous deux à CJAN depuis plusieurs années, a vu le jour en janvier 2018. Cette importante transaction dans le domaine des communications, officialisée le 1er février dernier, se veut un premier pas dans une démarche d’affaires pour assurer la pérennité de la station. «Nous sommes très heureux de la confiance que Marie-Paule nous témoigne avec la vente de la radio et nous entendons bien nous assurer de poursuivre les efforts afin que la radio demeure indépendante et au service de la communauté.

Dans un premier temps, nous avons un plan de modernisation de nos équipements et par la suite, soit au cours des prochains mois, nous arriverons avec une programmation améliorée pour nos auditeurs, mais toujours en gardant en tête l’aspect continuité de la vocation premières de l’entreprise. Notre objectif en créant la coopérative était de nous assurer d’un avenir prospère pour la station, elle qui pourra éventuellement voir une relève continuer le travail au-delà de notre passage au sein du conseil d’administration. En terminant, je tiens à remercier les auditeurs du FM99,3, les commanditaires et entreprises de la région ainsi que l’ensemble de la population pour leurs supports au développement de la radio locale, car c’est d’abord et avant tout, grâce à eux si cette aventure peut exister.» De commenter, M.Steve Pelletier.

Sur le plan municipal, la nouvelle est particulièrement bien accueillie alors que le Maire d’Asbestos M. Hugues Grimard se disait enthousiaste et rassuré de voir un groupe d’intérêts locaux se porter acquéreurs de ce média. «Que ce soit sur le plan d’information à la population, des discussions communautaires ou encore de la promotion du milieu, la radio locale est un médium que l’on considère très important pour le développement et l’épanouissement de notre région. Elle confère certainement un sentiment d’identité à la population qui n’est pas négligeable» confia-t-il.

Impressions toutes aussi positives du côté de Danville, alors que le Maire Michel Plourde, salue le travail accompli par madame Gendron au fil des ans et souhaite le plus grand des succès à la nouvelle coopérative radio web des Sources.