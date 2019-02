Asbestos compte sur quatre nouveaux bâtiments industriels

Asbestos (RL) - La Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos, communément appelé «Corpo», a lancé la construction de quatre nouveaux motels industriels depuis septembre dernier. Ces investissements avoisinants les trois millions de dollars, permettront l’accueil de nouvelles entreprises qui seraient potentiellement intéressées à s’établir dans la municipalité ainsi que l’expansion possible de certaines déjà existantes.

Par voie de communiqué, le président du conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif, M.Pierre Corbeil, se disait on ne peut plus fier du travail accompli par la corporation. Selon lui, celle-ci prouve une fois de plus s’acquitter adéquatement du mandat qui lui est confié, en proposant des formules innovantes et adaptées au besoin des entrepreneurs: «En construisant des bâtisses sur mesure, avec une option de location-achat avantageuse, nous permettons aux entreprises de notre milieu ainsi qu’à de nouveaux arrivants d’assurer leur développement et de créer des emplois».

Fondée au début des années1980 afin de jouer un rôle de soutien dans l’économie de son milieu, la corporation a vu son mandat se définir plus précisément au milieu des années2000. En effet, le travail de la «corpo» est de mettre en œuvre des stratégies favorisant le développement industriel et commercial de la ville d’Asbestos. Ainsi bons nombres de projets d’envergures furent réalisés, parmi ceux-ci, on compte notamment la construction du centre administratif de la régie sanitaire des hameaux sur la route255, l’usine d’exploitation d’ardoise de la compagnie Ardobec, située sur le Chemin des Canadiens, la nouvelle division d’assemblage de Concept Promet inc. ainsi que l’agrandissement du Centre d’innovations minières de la MRC des Sources, tous deux dans le parc industriel.

Pour Martin Lafleur, directeur de la corporation de développement socioéconomique, le but de l’organisme est clair. «Nous, ce qu’on propose, c’est de trouver des solutions pratiques, adaptées aux besoins et qui répondent rapidement aux demandes des entrepreneurs. Nous travaillons donc, à dénicher des opportunités, faciliter la vie des entrepreneurs et concrétiser les dossiers.» De conclure l’administrateur.