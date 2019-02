Alliance Magnésium s’assure les services de Karine Vallières

Danville (RL) - L’ex-députée de Richmond à l’Assemblée nationale, Karine Vallières, s’est rapidement retrouvée du boulot dans la région. En effet elle se joindra à compter de la mi-février au personnel de direction de la compagnie Alliance Magnésium, à titre de directrice des communications et affaires publiques pour l’entreprise. Sous la direction du Vice-Président, Affaires corporatives, Pierre Saint-Aubin, Mme Vallières contribuera au montage et à l’application d’un programme complet de communications destinées aux actionnaires et aux partenaires d’Alliance Magnésium, de même qu’aux communautés régionale et nationale.

«C’est un grand plaisir pour moi, ainsi qu’un défi des plus stimulants d’avoir l’opportunité de me joindre à l’entreprise Alliance Magnésium. Je prends l’engagement avec ces nouvelles fonctions de continuer à travailler avec la même ardeur et le plus grand des soucis éthiques, afin d’apporter ma contribution à cette équipe qui travaille sans relâche à faire grandir l’entreprise et en faire un fleuron industriel de l’économie verte au Québec, ainsi qu’une immense fierté pour les gens de la région.» Confis madame Vallières.

Par voie de communiqué, l’entreprise s’est dite ravie de cette nomination. «Nous sommes très fiers que Karine ait accepté de se joindre à nous pour faire rayonner l’image d’Alliance auprès de ses communautés d’affaires et sociales», a déclaré Pierre Saint-Aubin, Vice-président, Affaires corporatives de la Société. «Son attachement pour la région, maintes fois manifestées par son engagement et sa contribution au développement de l’Estrie et ses compétences en matière de communication constitueront un atout majeur dans la diffusion d’une information forte et de qualité sur les affaires en continu de la Compagnie.» A ajouté pour sa part Michel G. Gagnon, Chef de la direction d’Alliance.