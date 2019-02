Trimac Transportation complète l’acquisition de Bessette et Boudreau

Val-Joli (RC) – De l’un de ses cinq terminaux, celui de Calgary en Alberta, Trimac Transportation a annoncé en date du 21 janvier l’acquisition de B & B. Il s’agit d’une entreprise de transport en vrac basée au Québec et en Alberta. L’achat de cette entreprise familiale ajoute un fleuron au réseau de Trimac en élargissant la couverture et la capacité de ses services de camionnage, de réparation, d’entretien et de transbordement.

B & B/Bess Tank Lines a été fondé en 1976 et est composé actuellement d’une flotte de plus de 110 tracteurs et de 240 remorques opérant à partir de cinq terminaux situés à Saint-Hyacinthe et Val-Joli au Québec, à Hamilton en Ontario ainsi qu’à Calgary et High River en Ontario. À titre de président-directeur général. Ben Rouillard continuera de diriger les activités quotidiennes et l’entreprise conservera le nom et le logo de B & B/Bess Tank Lines, La transaction devrait se conclure vers la fin de janvier ou au début de février.

«Nous sommes très heureux que B & B se joignent à la famille Trimac. Nos cultures d’entreprise sont similaires, spécialement dans le domaine de la sécurité et du service. Ils ont bâti une solide entreprise grâce à leur équipe de gestion expérimentée et leur excellent service à leurs loyaux clients. Nous comptons continuer de bâtir sur les relations d’affaires engendrées par l’équipe. Avec son large réseau de terminaux à travers l’Amérique du Nord, Trimac sera en mesure de supporter la croissance accélérée de B & B», constate Matt Faure, président-directeur général de Trimac Transportation

«B & B est dans ma famille depuis plus de 43 ans et notre parcours est similaire à celui de Trimac et de la McCaig. Nous sommes emballés du fait que nos employés et clients pourront continuer de bénéficier du même engagement, ainsi que la détermination qui a fait la réputation de B & B. En rejoignant la famille Trimac, notre équipe aura maintenant accès à l’expertise, les ressources et le réseau requis pour continuer notre croissance» considère Ben Rouillard, président-directeur général de B & B.

Fondée en 1945 par J.W. McCaig à Moose Jaw, en Shaskachewan, Trimac est une entreprise familiale depuis près de 75 ans. «Depuis ses débuts, elle est synonyme d’innovation dans l’industrie du transport et elle a remporté plusieurs prix prestigieux dans son parcours pour devenir le leader du transport en vrac en Amérique du Nord», souligne le Vice président du développement des affaires, Dan Carpenter.