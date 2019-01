Sylvain Bricault à la direction de l’usine de Domtar

Windsor (RC) –Prenant le relais de Éric Ashby, Sylvain Bricault a été nommé directeur général de l’usine en novembre 2018. Gestionnaire et ingénieur cumulant 20 ans d’expérience, il possède une très bonne connaissance du milieu manufacturier et des enjeux de compétitivité sur le marché mondial.

« Mes expériences de gestionnaires de grande équipe pouvant regrouper jusqu’à 1000 employés syndiqués et 95 cadres en production, maintenance et ingénierie me permettent d’être très polyvalent et mobilisant pour l’atteinte des objectifs », assure M. Bricault, qui a fait ses études universitaires à Sherbrooke, de 1991 à 1995, et détenteur d’un diplôme d’ingénieur en Ingénierie mécanique.

Sa feuille de route a débuté à Windsor à titre de coordonnateur de la machine à papier numéro 8. De février 2006 à avril 2007, il a augmenté la productivité en intégrant les groupes de production, maintenance, ingénierie et qualité vers un même objectif.

Bridgestone

Onze mois plus tard, Sylvain Bricault réalisait à titre d’ingénieur en chef un plan de cinq ans et des argents alloués pour l’usine de Bridgestone à Joliette. De février à août 2008, il augmente la fiabilité des équipements pour réduire les arrêts de productions non-prévues. De août 2008 à avril 2012, cette fois à titre de directeur de production, il a augmenté la rentabilité de l’usine tout en s’assurant de la santé-sécurité, la réduction des rejets, de la qualité et en optimisation les ressources.

Du mois d’avril 2012 à septembre 2013, il sera responsable de tous les aspects opérationnels de l’usine : production, ingénierie, maintenance, ordonnancement, génie industriel, informatique dans le but de l’atteinte du plan quinquennal et l’augmentation de production de l’usine de 9%.

De retour à Windsor en passant au Wisconsin

C’est à titre de directeur de l'entretien à l’usine Domtar que Syvlain Bricault occupera ce poste de octobre 2013 à septembre 2015. Il sera responsable du fonctionnement des activités d’entretien de l’usine en collaboration avec l’opération et les services. La gestion couvre les aspects de la production, des ressources humaines, des investissements capitaux, de l’environnement et de la SST.

De septembre 2016 jusqu’à 2018, il sera directeur général de l’usine Domtar de Nekoosa située dans l’État du Wisconsin.

Sa collaboration a pour but d’élaborer la stratégie de l’usine à partir de la planification et de l’exécution des opérations de fabrication de l’usine : la sécurité, l’environnement, la qualité, le développement des talents, la productivité et coûts.

C’est en novembre dernier, à quelques semaines de la période des fêtes que Sylvain Bricault devenait directeur général de l’usine de Domtar à Windsor. Accompagné de Éric Ashby, il a entre autre salué ses collègues, employés et partenaires lors de la remise des cadeaux pour les enfants et familles démunies (lire Paniers de Noël : Domtar et ses employés contribuent généreusement).