Le Comité de développement économique de Windsor est fier des résultats obtenus

Windsor (RC) – Le Comité de développement économique de Windsor (CDEW) tenait le jeudi 13 décembre son assemblée générale annuelle. Le président Yvon Paquin a présenté les faits saillants de la dernière année. Il a notamment souligné les résultats forts positifs concernant le développement et la vente des terrains du Parc d’affaires de la 55.

«Plus de 85% des terrains sont vendus et trois entreprises planifient leur projet de construction pour le printemps2019. Ces investissements viendront s’ajouter à ceux de l’entreprise Profusion, qui aménagera dans ses nouvelles installations dans quelques semaines», mentionne entre autres M.Paquin.

Ces résultats ne sont pas étrangers à l’annonce effectuée en juin 2018. Ils concernent une aide financière de 2,6 millions de dollars octroyée par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles à l’entreprise Énergir pour le prolongement du réseau de gaz naturel, jusqu’au Parc d’affaires de la 55. Il s’agit d’un projet financé à 100% par le Gouvernement du Québec.

Ces succès et la popularité du Parc d’affaires incitent les autorités municipales à évaluer la possibilité de réaliser la phase3 au cours de l’année2019, ce qui donnerait accès à 650000pi2 additionnels. Par ailleurs, le CDEW et la Ville de Windsor ont convenu de travailler sur une stratégie de croissance et de positionnement industriel pour l’ensemble de son territoire.

«Ce plan stratégique permettra d’optimiser les actions de prospection et d’être encore plus ciblés et efficaces dans l’attraction de nouvelles entreprises», a mentionné le directeur général de la Ville de Windsor, Carlo Fleury, qui est appréciée largement au sein du Comité de développement économique de Windsor, particulièrement durant 2018 marquant l’étape d’Énergir.

L’année2019 se poursuivra notamment avec les espaces de Profusion, Atelier Pro-Diesel, Coffrage GD et Masonite. Le Groupe Laroche poursuit ces étapes tandis que le nouveau poste de la Sûreté du Québec demeure un acquis important. De surcroit, l’intersection de la rue Maurice-Bachand et de la route249 servira de baromètre pour la circulation.

En terminant, les membres du CDEW présents à l’assemblée générale annuelle ont réélu aux postes d’administrateurs Me Gaston Jr Leblanc (SLM Notaires) et M.Alain Harel (Groupe HBG) pour des mandats de deux ans.