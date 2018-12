Nuvac Éco-Science : Une solide plateforme biotechnologie dans le Val

Windsor –De plus en plus reconnue au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, l’entreprise Nuvac Éco-Science inc. du Canton de Valcourt oeuvre dans le domaine biotechnologique. Elle développe des produits à base de bactéries, d’enzymes et de levures utilisés dans le domaine agricole et environnemental. Ces derniers permettent de maximiser et de mesurer l’impact des produits en nutrition animale et en environnement.

Un montant de 50 000 $ du Fonds locaux a récemment permis à l’entreprise de faire l’acquisition de nouveaux équipements pour la fabrication de produits destinés aux humains. En effet, l’entreprise a reçu la certification pour un nouvel additif alimentaire certifié biologique qui accroit l’énergie des utilisateurs.

La subvention servira également à la rénovation de l’atelier afin d’adapter les locaux actuels. De plus, le promoteur a bénéficié des services professionnels de conseils et d’accompagnement de Développement Val-Saint-François. L’entreprise maintiendra sept emplois à temps plein et de deux à trois nouveaux emplois seront créés.

« Nous sommes fiers de soutenir Nuvac Éco-Science. Il s’agit d’une belle entreprise de la région, dont les produits sont reconnus respectueux de l’environnement et sécuritaires pour l’humain », conclut Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.