Réussir en s’adaptant : constante croissance pour Usinatech

Richmond - Usinatech œuvre dans le domaine de l’usinage de pièces métalliques (acier, fonte, aluminium) et se spécialise dans la production et le sous-assemblage de pièces d’engrenages et de transmissions de puissance. Fondée en 1986 par Rudy et Daniel Pelletier, l’entreprise connaît depuis une croissance constante. Les trois usines de Melbourne comptent environ 325 employés et Usinatech est toujours à la recherche de nouvelle main d’œuvre. En 2010, elle a ouvert sa division Mexique, qui compte aujourd’hui une centaine d’employés.

Au départ, Usinatech fournissait principalement le marché des véhicules récréatifs, mais sa clientèle s’est aujourd’hui élargie. M. Normand Pelletier, VP - développement des affaires, explique que devant la crise économique de 2008, « Usinatech s’est lancé dans un plan de diversification ». L’année 2008 a donc marqué l’ouverture du segment automobile. « Encore 10 ans plus tard, il s’agit d’un marché en développement où il y a beaucoup d’opportunités ». Dans le secteur automobile, les clients proviennent en majeure partie des États-Unis. De façon générale, la clientèle d’Usinatech est actuellement constituée de fournisseurs et de constructeurs dans les domaines des véhicules récréatifs, de l’automobile, des équipements lourds et de l’agriculture.

La fabrication et le sous-assemblage de pièces de véhicules récréatifs représentent toujours le tiers de la production chez Usinatech.

La pénurie de main-d’œuvre touche Usinatech comme beaucoup d’autres entreprises. En plus de travailler activement à la rétention de ses employés, l’entreprise s’implique dans divers programmes de recrutement et de rétention des nouveaux arrivants. Au-delà d’un milieu de travail, l’entreprise comprend qu’il faut offrir aux gens des perspectives intéressantes, un milieu de vie où ils souhaiteront s’installer à long terme. Comme le note M. Pelletier, « il faut être créatif pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre potentielle, pour être attractifs ».