Autobus B. Dion est prêt pour les prochains défis

Windsor (RC) –Installé depuis 2014 dans le parc industriel de Windsor, à proximité du Centre d’excellence en formation industrielle. Le transporteur Autobus B. Dion poursuit ses activités à la hausse à travers une série d’acquisitions permettant de mieux desservir le territoire scolaire lié aux MRC du Val-Saint-François et des Sources, incluant de près la Commission scolaire des Sommets. Cependant, un nouveau volet se dessine, particulièrement depuis 2017. Il s’agit du transport d’employés qui est nettement à la hausse auprès de diverses entreprises, industries, commerces et autres secteurs stratégiques.

Président d’Autobus B. Dion, Pierre Tourville constate la pénurie de main-d’œuvre. Cependant, les efforts se dessinent afin d’offrir des milieux de travail intéressants et motivants en région. « Notre entreprise est un pivot important puisque nous sommes équipés pour le transport d’employés. Présentement, nous desservons les secteurs d’Asbestos, Coaticook, Waterville qui se greffent à Sherbrooke. D’ailleurs, nous avons nous-mêmes besoin de main-d’œuvre dans notre secteur d’activités », souligne M. Tourville.

Le contexte actuel est loin de celui qui s’est amorcé durant les années 2000. Alors que l’entreprise de Plantations Stéphane Perreault à Val-Joli avait besoin de main-d’œuvre, ce sont les Mexicains qui ont pris le relais et ont bénéficié de loyers adéquats. Cette anecdote n’est pas un parallèle comparable à la situation actuelle, mais plutôt un exemple des défis que les entrepreneurs doivent maintenant composer face aux nouvelles technologies ou à des domaines spécifiques.

« L’apport des nouveaux arrivants, le travail-étude et les nombreux incitatifs nous permettent d’accroitre notre transport d’employés, constate Julie Lahaye, responsable de la location d’Autobus B. Dion. Nos chauffeurs sont à même d’apprécier le contexte amical qui regroupe régulièrement trois nationalités différentes, chacune bavardant et riant vers les lieux de travail et le retour à la maison ». D’ailleurs, le Centre de Foire Diversité Emploiqui s’est déroulé récemment au Plateau Saint-Joseph à Sherbrooke est un exemple des efforts concernant les entreprises et la main-d’œuvre ».

Acquisitions

Profitant d’un vaste espace dans le parc industriel, Autobus B. Dion a aussi fait des acquisitions auprès de transporteurs sur le territoire estrien. Depuis 2016, il est associé au Groupe Vausco de Mégantic qui regroupe plusieurs circuits dans la MRC du Granit. Il s’agissait au départ de l’entreprise de Robert Dostie qui a fondé Autobus scolaire Dostie vers 1967. L’entreprise a par ailleurs acquis le transporteur bien connu de Windsor et proche de Val-Joli, Autobus L. Carignan. Du côté de la MRC des Sources, il y a eu l’acquisition de Transports Filiault situé à Wotton, ainsi que les Entreprises Yvan Pruneau à Saint-Adrien.

« À ces acquis s’ajoute la centaine de véhicules regroupant les autobus scolaires, les minibus, les autocars (coach) et berlines. “Selon les secteurs à couvrir, nous avons la possibilité d’offrir des circuits locaux qui facilitent l’accès à la maison ou au travail. Au niveau des chauffeurs, femmes et hommes, la plupart profitent d’une semi-retraite qui leur permet de transporter les écoliers le matin pour ensuite être de retour pour la fin de l’après-midi. Il en va aussi du transport relié aux adultes, mentionne M. Tourville.

Petite anecdote en passant : Autobus B. Dion a débuté ses opérations à partir de 1945 à l’époque de la Canada Papers qui deviendra ensuite Domtar. Jusqu’au début des années 1960, un autobus acheminait les travailleurs à l’heure du diner, principalement vers les avenues bordées par du Moulin et Saint-Georges, pour ensuite les ramener vers l’usine.

Bien ancré dans les communautés qu’il dessert, le transporteur Autobus B. Dion assure un présent bien maitrisé et les opportunités qui pourront s’ajouter à partir de la prochaine année. Les formations et les tests théoriques auprès des employés et du recrutement. Autobus B. Dion profite d’une équipe solide regroupant une dizaine d’employés à l’interne ainsi qu’à ceux qui assurent l’entretien des véhicules.