Promutuel Assurance mise sur le télétravail

Windsor (RC) – C’est au début de la présente année que Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches a annoncé à sa clientèle que la succursale de Windsor allait graduellement adopter une nouvelle stratégie. En fait, la compagnie d’assurance a avisé progressivement durant toute l’année 2018 une nouvelle approche, auprès de sa clientèle, axée sur le télétravail. De cette décision, la succursale a quitté ses locaux en date du 30 novembre.

Inauguré en mai 2014, le Complexe Windsor a regroupé au départ, l’Hôtel de Ville et aussi Promutuel Assurance qui, pendant une certaine période, était la seule enseigne du bâtiment situé à l’intersection des rues Principale nord et Saint-Georges. Afin de s’intégrer auprès de la communauté, la Promutuel a ciblé les équipes de l’Association du hockey mineur qui depuis profitent des chandails jaunes et des équipements à l’enseigne de Promutuel. D’autres organismes se sont ajoutés au fil des ans.

En tenant compte du fait que la Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches ait décidé de fermer ses espaces à Windsor, le président de la Société mutuelle, Nelson Lamontagne, et sa collègue à la direction générale, Annie Vaillancourt, ont réitéré l’accord de soutenir le hockey mineur ainsi que les trois organismes (le Centre d’action bénévole de la région de Windsor, la Maison de la famille des Arbrisseaux et le Centre de répit Théo Vallières).