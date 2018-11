Un nouveau souffle économique bien présent dans la MRC des Sources

Asbestos (RL) – Lors de la soirée de gala de la nouvelle chambre de commerce, il fût intéressant de constater l’enthousiasme qui entoure les entrepreneurs de la région ainsi que la communauté d’affaires. Pour MlleIsabelle Lodge, propriétaire des Évènements Lodge et présidente de la CCES, il était des plus importants de souligner cet élan d’effervescence ainsi que la réussite des entreprises de la MRC. Cette dernière tenait par ailleurs à féliciter l’ensemble des entrepreneurs en nominations pour leurs persévérances, leurs créativités ainsi que leurs compétences variées.

Tel que mentionné à plusieurs reprises au cours de la soirée, bons nombre de décisions furent difficiles à prendre, afin de départager les gagnants en raison de la qualité relevée des candidats présents dans chacune des catégories. Ceci dit, cela représente très bien l’image du vent dans les voiles sur laquelle les organisateurs du gala reconnaissance avaient basé le thème de la soirée. Monsieur Hugues Grimard, préfet de la MRC et récipiendaire du prix coup de cœur Desjardins, a très bien résumé la situation lors de son allocution de remerciements. Il souligna notamment accepter le prix qu’il recevait pour son implication au niveau développement économique avec grande fierté tout en le partageant avec l’ensemble de son équipe au sein de la MRC, car c’est le rayonnement et le point culminant de beaucoup de travail et de persévérance de la part de tous les gens du milieu.

Une chose est certaine la qualité et la diversité entrepreneuriale actuelle représente un avancement marqué dans la relance économique de la région.