Un gala plein de dynamisme

Asbestos (RL) Le tout premier gala reconnaissance de la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CEES), se tenait au centre Co3 d’Asbestos le vendredi 16 novembre dernier, sous le thème ¨Le vent dans les voiles¨. En tout ce sera plus d’une trentaine de candidatures réparties au sein de cinq catégories, que le jury composé de six personnalités d’affaires de la région aura eu à analyser soigneusement.

De ce nombre, trois finalistes par catégories étaient sélectionnés et mis en nominations lors de cette soirée fertile en émotions.

Dans la catégorie jeune entreprise, la palme est revenue à Extraction - jeux d’évasions, Sports CBA et CP Wood partageaient quant à eux les nominations. L’entreprise Transports ATD, forte d’une modernisation électronique de ses équipements de bord, est quant à elle repartie avec la statuette dans la catégorie innovation, alors que le centre Co3 et Le studio le Nid en étaient finalistes.

La récupération des matières premières et la réduction de déchets par le compost notamment, auront permis à la Microbrasserie Moulin 7 de repartir avec les honneurs dans la catégorie développement durable, devant la pharmacie Josée Fréchette ainsi que les transports ATD.

Pour le prix –Rayonnement-, les trois entreprises en lices étaient : la corporation développement du Mont Ham, la Microbrasserie Moulin 7 et finalement celle qui allait s’avérer lauréate dans cette catégorie, l’entreprise Pieux Xtrême de Danville .

Dans la catégorie Pionnier, la statuette de voilier est allée aux Industries 3R qui se démarquent par l’implication familiale et la croissance impressionnante que connaît l’entreprise depuis sa fondation en 1978. Le Camp musical d’Asbestos et les remorques ABS étaient les autres candidats finalistes.

Des prix ¨hommages surprises¨ de la part de la CCES à Marie-Paule Gendron-Drouin, propriétaire de la station CJAN 99,3 pour plus de 45 ans d’implications radiophoniques, ainsi que de la part de la MRC des Sources à l’endroit de M. Mounir Lahmani pour son apport exceptionnel au développement économique du territoire, ont également été remis.

La Caisse Desjardins des Sources et Alliance Magnésium, tous deux partenaires majeurs de l’évènement, avaient pour leur part, des prix spéciaux à remettre pour conclure la soirée. Ainsi M Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la MRC, s’est vu décerner le prix coup de cœur Desjardins alors qu’Alliance Magnésium attribuait le même honneur de son côté à la firme d’électriciens Pelletier et Picard inc.