15 finalistes au gala reconnaissance de la chambre de commerce des Sources

Asbestos (RL) - La chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a dévoilé ses finalistes dans chacune des catégories en prévision de sa première édition du gala reconnaissance sous le thème Le vent dans les voiles qu’elle tiendra au CentreO3 d’Asbestos le 16 novembre prochain. Pour cette soirée des plus spéciales, la CCES peut compter sur des partenaires majeurs telle que la caisse Desjardins des Sources ainsi que l’entreprise Alliance Magnésium, qui par leurs apports permettra de souligner de façon adéquate le dynamisme des lauréats et finalistes, au rayonnement économique de la MRC des Sources. Un cocktail d’accueil prévu pour 17h précèdera le gala durant lequel un souper quatre services mettant en vedette les produits locaux sera servi.

Toutes personnes désireuses de participer à la célébration de l’entrepreneuriat de la MRC des Sources sont invitées à se procurer leur billet à l’adressehttp://bit.ly/gala2018-eventbrite ou sur le site Web de la Chambre de commerce des Sources au ccedessources.com.

Voici les entreprises en nominations par catégorie:

Développement durable:

Les transports ATD

Microbrasserie Moulin7 inc.

Pharmacie Josée Fréchette affiliée au Groupe Jean Coutu

Innovation :

Centre O3

Les Transports ATD

Studio Le Nid

Jeune entreprise :

CP Wood Extraction

Jeux d’évasion

Sport CBA

Pionnier :

ASB Remorques Inc

Camp Musical d’Asbestos

Industries3R inc.

Rayonnement :

Corporation Développement du Mont Ham

Microbrasserie Moulin7 inc.

Pieux Xtrême