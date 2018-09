J.E. Lemieux, Portes Lemieux et Masonite d’hier à aujourd’hui

Windsor (RC) – La Corporation Internationale Masonite est un chef de file mondial dans le design et la fabrication de portes intérieures et extérieures pour les marchés de la rénovation, de la construction résidentielle et pour le marché de la construction non résidentiel. L’annonce du 19 juillet marque une nouvelle étape pour Windsor et son parc d’affaires en bordure de la 55, auxquelles s’additionnent les deux installations situées à l’intersection d’Ambroise-Dearden et 2e avenue et du Parc industriel.

Située au départ à Mississauga, en Ontario, la compagnie Mason Fiber Company est formée en 1924 et l’année suivante elle porte le nom d’affaire de Masonite Corporation. En 1979, Premdor est formé et en 1988, International Paper acquiert Masonite et un an plus tard, Premdor et Century Wood Door s’associent. En 2001, International Paper achète de nouveau Masonite et en 2002, Premdor change de nom pour celui de Corporation Internationale Masonite.

Du côté de Windsor, souvent nommée à l’époque Windsor Mills, l’entreprise de l’homme d’affaires J.E. Lemieux, situées dans le secteur des rues Brown, Saint-Ambroise et 2e avenue, a été très prospère durant les années1940 et 1950, entre autres pour ses portes et autres pièces de qualité. Dans un marché compétitif, les années60 et 70 ont marqué le déclin de l’entreprise.

Cependant, un jeune homme plein d’idées, Bernard Gervais, a choisi de construire. «L’entreprise de Windsor était alors en déclin avec encore une douzaine d’employés, mais l’inventaire et la qualité des matériaux étaient intéressants. M.Lemieux voulait me vendre son entreprise, mais j’ai hésité pendant longtemps jusqu’à ce que je me décide à faire le saut avec la participation de mes deux frères».

À partir de 1979, les trois frères dirigent l’entreprise située à l’angle de la 2eavenue et de la rue Saint-Ambroise, ainsi que celle de La Patrie. À Windsor, le nom du fondateur reste accolé à l’entreprise, mais la production sera progressivement axée vers le marché des portes et des fenêtres.

De ce départ, le chef de fil Bernard Gervais a mis à l’enseigne Portes Lemieux à l’intersection d’Ambroise-Dearden et 2e avenue pour ensuite construire un deuxième emplacement qui sera situé au Parc industriel de Windsor. C’est en 2012 que Masonite présente son identité initiale, de laquelle Portes Lemieux de Windsor est au nombre des cinq autres emplacements au Québec.

Masonite dessert avec ses 9 000 employés plus de 7 000 clients dans 65 pays à travers le monde. Au Québec, Masonite compte 6 usines et plus de 1 000 employés dans quatre régions différentes. Son siège social est situé à Tampa en Floride.