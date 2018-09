Centre d’aide aux entreprises : Portrait de Scieries mobiles Vallée

Richmond (RC) – Lors de sa 5e assemblée générale d’information du Centre d’aide aux entreprises du Val St-François (CAE) qui s’est tenu à la Poudrière de Windsor le 27 juin dernier, le conseil d’administration a choisi parmi sa clientèle de mettre en valeur deux entreprises qui se sont démarquées en 2018.

La première entreprise est celle des Scieries mobiles Vallée de démontrer son savoir-faire à titre d’Entreprise la plus innovante 2018.

SCIERIES MOBILES VALLÉE

Tout en occupant un emploi à temps plein chez BRP, Pascal Vallée s’est aperçu qu’il y avait une grande aptitude à solutionner des problèmes reliés aux différentes pièces d’équipement qu’il a eu à opérer. Ses connaissances lui auront permis de s’intéresser aux travaux entrepris par son père, depuis 1996, portant sur le développement d’un modèle de scierie mobile. Durant cette même période, Pascal Vallée a poursuivi les efforts déployés par son père en apportant des solutions qui permettaient de perfectionner les équipements afin qu’ils soient beaucoup plus faciles à opérer et qu’ils répondent aux besoins utilisateurs.

C’est donc en 2008 que Pascal Vallée a démarré ses opérations dans un local adjacent à sa résidence personnelle pour fabriquer le principal produit qu’étaient Les Scieries mobiles Vallée et procéder à la vente d’outillage forestier. Comme bien des entrepreneurs, M.Vallée s’est identifié un marché à exploiter auprès de propriétaires de petites terres à bois. Bien entendu, des ventes d’un ou deux machines par années ne lui permettaient pas de quitter son emploi. C’est ainsi qu’il a occupé les doubles tâches de Pascal Métal et BRP, pendant une période de 7 ans et demi, jusqu’à ce que les ventes soient suffisantes pour s’investir à temps plein dans son entreprise dès février 2016.

Stratégies

Pour accroitre sa présence sur le marché, Pascal Vallée a défini trois stratégies très efficaces. La première consiste à offrir un produit simple d’utilisation qui répond aux besoins de l’usagé. Ces scieries mobiles sont disponibles en plusieurs modèles (Little Blue, Big Red et Green Giant) et peuvent proposer des options différentes. Le client peut même demander que le modèle choisi soit propulsé par un moteur électrique ou à essence.

La seconde stratégie propose d’offrir un rapport qualité-prix plus important que celui retrouvé auprès de la compétition chinoise ou canadienne. Ce désir de vouloir offrir le meilleur prix découle du fait que M.Vallée est un entrepreneur qui a toujours été très sensible au besoin du client. C’est ainsi que ses différents modèles ont été développés pour permettre au propriétaire d’une terre à bois d’effectuer une coupe sur place et plus facilement. En général, la compétition offre des équipements forestiers très robustes, mais ils sont beaucoup plus larges et plus difficiles à manœuvrer. Les manufacturiers chinois, quant à eux, offrent des scieries mobiles ayant peu de résistance aux terrains accidentés des provinces forestières canadiennes.

La troisième stratégie a été pour M.Vallée de bien définir son marché et, de là, présenter ses modèles auprès des distributeurs d’équipements forestiers du Québec. Pour ce faire, il a dû dans un premier temps de procéder par des visites personnalisées. Par la suite, il s’est assuré d’organiser un kiosque promotionnel dans des salons et foires destinés au manufacturier d’équipement. C’est d’ailleurs au cours de ces endroits qu’il a rencontré son directeur du développement des affaires qui occupe ce poste depuis 2007.

Investissements

Pascal Métal a investi régulièrement d’importantes sommes d’argent dans sa production afin de répondre aux spécifications rigoureuses, exigées par une clientèle sans cesse grandissante. Malgré les grands défis que représente de recrutement de la main-d’œuvre, M.Vallée a toujours été en mesure d’attirer de bons employés. Le niveau de l’emploi est passé de 4 en 2016 à 22 en 2017.

Le CAE du Val-Saint-François peut témoigner et certifier que cette entreprise est reconnue dans son marché et elle est recherchée grâce à son expertise, son savoir-faire et sa capacité de répondre aux besoins de ses clients. Félicitations à Pascal ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe pour votre ardeur et votre détermination. En peu de temps, Pascal Métal aura eu un impact important dans notre économie régionale.