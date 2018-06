La Fromagerie Latino remporte le prix coup de cœur de Radio-Canada

Asbestos (GCA) – C’est dans le cadre de sa présence au SIAL, soit le Salon de l’Inspiration Alimentaire du Canada à Montréal, que cette fromagerie dite artisanale par la chroniqueuse qui a décerné le prix à la famille propriétaire de l’établissement, Isabel Corréa et son conjoint Eduardo Ibanez, qui son originaire de la Colombie.

Le fromage qui a été sélectionné est de fabrication typique de l’Amérique du sud, beaucoup moins salé, et ayant une texture et un arôme remarquable. La Fromagerie Latino anciennement l’Oiseau Bleu, fabrique près d’une dizaine de variétés.

La famille Ibanez est arrivée au pays il y a une quinzaine d’années, pour s’installer d’abord à Montréal, pour ensuite déménager à Sorel dans le but de fabriquer du fromage, avant de s’établir il y a quelques années maintenant, à Asbestos.

SIAL Canada est le point de rendez-vous de toute l’industrie agroalimentaire canadienne. Il regroupe chaque année plus de 1000 exposants nationaux et internationaux venus de 50 pays et accueille plus de 18500 acheteurs du Canada, des États-Unis, mais aussi de 60 pays dans le monde.

Avec une demande de plus en plus forte pour les produits fromagers, on estime que le marché fromager nord-américain atteindrait 3,7 milliards de dollars d’ici 2021.