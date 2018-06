Aide financière à l’entreprise Enviro-Métal de Danville

Danville (GQ/GCA) – Le gouvernement du Québec vient d’accorder un montant de 62 000 $ à Enviro Métal, afin d’appuyer la réalisation d’un projet représentant des investissements de l’ordre de 255 450 $. L’aide provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, et il permettra à Enviro Métal de faire l’acquisition d’une presse à ballot et d’un camion, afin d’augmenter sa productivité et de réduire ses coûts d’exploitation. L’entreprise prévoit augmenter son chiffre d’affaires et conquérir de nouveaux marchés aux États-Unis. C’est la députée de Richmond, Mme Karine Vallières, qui en a fait l’annonce.

« Enviro Métal est une entreprise familiale spécialisée dans la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Elle participe ainsi à l’atteinte des objectifs de développement durable dans la MRC des Sources.