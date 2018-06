Assemblée annuelle Desjardins des Sources

Asbestos (CM/GCA) – La Caisse Desjardins des Sources a tenu la semaine dernière son assemblée générale à la salle multifonctionnelle du Camp musical d’Asbestos. C’est devant quelque 200 personnes qu’elle a présenté son bilan financier2017. Ainsi au terme de son exercice financier, elle affiche des revenus d’exploitation de 2,96M$ et les excédents avant ristournes aux membres atteignent 3,80M$.

Elle a retourné 814960$ à ses membres et à la collectivité, soit 19370$ sous forme de commandites et de dons, 176058$ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 619532$ au moyen de ristournes aux membres.

«Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 700000$ et au dépôt de 100000$ dans le Fonds d’aide au développement du milieu, a mentionné M.Marc-André Letendre, président de la Caisse.

Nouveauté cette année, les membres de la Caisse des Sources ont voté pour des initiatives de la collectivité. Ainsi un montant provenant du Fonds d’aide au développement du milieu totalisant 10000$ a été attribué pour trois projets déposés, sur un total de 11.

Les initiatives gagnantes sont: La Cuisine-amitié de la MRC des Sources, pour 5000$. Ce projet vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à s’initier au zéro-gaspillage par le biais de la transformation alimentaire des invendus, la récupération des denrées approchant les dates de péremption, la cueillette de fruits et de légumes moches et les surplus des récoltes maraîchères de la région.

Le Centre d’Action Bénévole des Sources, Service de menus travaux recevra, 1400$, pour l’implantation d’un service de menus travaux pour les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’à toute personne en perte d’autonomie afin de favoriser leur maintien à domicile. Il s’agit de travaux légers, excluant les travaux lourds et répétitifs ainsi que ceux exigeant des compétences en électricité et en plomberie.

La Croisée des sentiers, pour son volet santé mentale des jeunes recevra, 3 600$. La Croisée des sentiers développera un projet de promotion et de sensibilisation aux problèmes de santé mentale chez les jeunes, plus spécifiquement concernant les troubles anxieux.