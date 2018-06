Axial prend de l’expansion et reçoit une aide financière

Asbestos (GQ/GCA) – Le gouvernement du Québec vient d’accorder des sommes totalisant 538598$ à l’entreprise Axial Fabrication qui se spécialise dans l’usinage et la fabrication de pièces métalliques diversifiées. De même qu’à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos afin d’appuyer la réalisation du projet représentant des investissements de l’ordre de 1148000$. C’est la députée de Richmond MmeKarine Vallières, qui en a fait l’annonce lundi dernier.

L’aide gouvernementale provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, dont 30 millions sur les 50 qui sont prévus ont déjà été investis directement dans quelque 70 projets économiques à travers la MRC des Sources. Cette nouvelle aide financière permettra dans un premier temps, à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos de financer la construction d’un bâtiment, qu’elle louera par la suite avec option d’achat à Axial Fabrication. L’aide attribuée à la corporation s’élève à 388598$, alors que le coût total du projet représente un investissement de 798100$.

Le second volet, mené par Axial Fabrication, servira à faire l’acquisition d’équipements spécialisés afin d’augmenter la capacité de production de l’entreprise pour assurer son expansion. Axial Fabrication connaît une croissance rapide de son volume d’affaires depuis les deux dernières années et utilise actuellement ses installations au maximum de leur capacité. Le gouvernement accorde 150000$ à l’entreprise pour la réalisation de ce projet, qui est évalué à 350000$. Rappelons qu’Axial Fabrication est établi dans la région depuis plus de trente-cinq ans.