Domtar : un projet pour moderniser la cour à bois

Windsor (RC) – Suite à la finalité de la nouvelle turbine-alternateur TA-2 qui a été inaugurée à la fin d’août dernier, Domtar projette maintenant de moderniser la cour à bois de l’usine de Windsor. L’investissement de 37 millions de dollars a pour but d’accroître le potentiel de transformation du bois et ainsi de hausser et valoriser la propriété de la fibre.

Au nombre d’environ 800, les employés de l’usine ont appris le nouveau projet par le directeur de l’usine, Éric Ashby. Jusque-là, le point central du projet gravite sur la notion de l’économie circulaire, tout comme ce fut le cas pour la biomasse au cours des dernières années jusqu’à la génération TA-2. En tenant compte des prochaines années, la papetière composera avec les produits du bois et du papier.

Autant avant que présentement, le transport par camion rassemble du bois dont la circonférence oscille de 4 à 8 pieds. Avec l’amélioration de la cour à bois, la grandeur des billots pourra être accrue jusqu’à la dimension totale d’un arbre. De là l’économie circulaire à partir de la régénération de l’arbre transformé, recyclé et revalorisé.

À cet investissement de 37 M $ s’ajoutent d’autres projets qui chemineront progressivement.