« Êtes-vous un employeur de choix ? » : un succès retentissant

Richmond – À l’initiative du Service de développement de la MRC du Val-Saint-François, la formation « Êtes-vous un employeur de choix? » a eu lieu le 6 décembre dernier au Centre d’art de Richmond. Pour l’occasion, près de 30 participants provenant de diverses entreprises du Val-Saint-François se sont rassemblés. Ils ont pu entendre la formatrice, Louise Bourget, leur parler du concept de marque employeur et des meilleures pratiques d’affaires en gestion des ressources humaines. Pour la plupart d’entre eux, cette formation tombait à point dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Les participants ont découvert les nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines qui les guideront dans l’amélioration de l’image de leur entreprise, tant à l’interne. « Attirer et retenir des employés qualifiés est un enjeu majeur pour les PME et seules les organisations les plus proactives sauront tirer leur épingle du jeu dans les prochaines années. D’où l’intérêt d’adopter rapidement les meilleures pratiques d’affaires et d’investir dans son marketing RH », affirme François Crevier, économique à la MRC.

Une journée en deux temps

En matinée, un mélange d’échanges et de questionnements divers a démontré un enthousiasme certain, quant aux défis du recrutement de la main-d’œuvre. Plusieurs participants ont d’ailleurs signifié repartir avec des outils concrets à mettre en place au sein de leur entreprise. En après-midi, une visite de l’usine EXO-S à Richmond était organisée au plus grand plaisir des participants qui ont pu voir concrètement comment une entreprise de leur région a pu surmonter ses enjeux.

La journée fût bien remplie et, à en juger par les commentaires reçus, nous pouvons confirmer que le Val-Saint-François est à l’affut des préoccupations de ses entreprises! La prochaine formation des Meilleures pratiques d’affaires (MPA) sera celle du Kaizen, qui aura lieu le 2 mars 2018 à Windsor.