La réussite des jeunes au cœur de la MRC des Sources

MRC des Sources — Les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins ont réitéré leur engagement en faveur de la réussite des jeunes au Québec et en Ontario lors de la plus récente Semaine de la coopération2017.

Les écoles du territoire étaient invitées à déposer des projets à la Caisse des Sources touchant soit la persévérance scolaire, la réussite éducative, les projets communautaires, l’entrepreneuriat ou l’éducation financière. Au total, une somme de 2 000$ a ainsi été attribuée à quatre projets pour leur réalisation.

L’École secondaire de l’Escale a vu deux de ses projets sélectionnés. Le projet Salon de l’entrepreneuriat se tiendra en mars 2018. Il permettra aux étudiants de découvrir des entrepreneurs d’ici qui sont des modèles pour la relève entrepreneuriale de notre MRC tout en faisant la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu scolaire.

Le Projet Mobilier café étudiant en partenariat avec la Coopérative alimentaire des Sources a permis à des étudiants en réadaptation scolaire de construire, à partir de palettes de bois recyclées, des banquettes et des îlots de gestion des matières organiques et résiduelles pour le café étudiant. Ce dernier, situé à même la cafétéria, profite à tous les élèves qui la fréquentent.

La réalisation d’un potager à l’arrière de l’école de la Passerelle permet à ses élèves la possibilité d’en apprendre un peu plus sur l’agriculture et sur l’importance de l’entraide en réalisant. Ils récolteront et cuisineront ensuite les légumes qu’ils auront eux-mêmes plantés. Ce potager demandera également l’implication de la communauté (parents et bénévoles) pour son entretien pendant la période estivale.

Et finalement le projet Coopération dans la ruche de l’école La Tourelle permettra à un groupe d’élèves d’apprendre le codage informatique

À l’aide d’un robot pédagogique. Ils iront ensuite l’enseigner à d’autres groupes d’élèves dans le but de créer de la coopération et du maillage entre les divers niveaux (maternelle, 1er cycle, classes adaptées…).

«La Caisse Desjardins des Sources et ses membres soutiennent déjà plusieurs initiatives locales en lien avec l’éducation et la persévérance scolaire. Au cours de l’année2016, nous avons appuyé plusieurs projets visant la réussite des jeunes pour un total de plus de 2 650$. La Caisse a aussi remis un total de plus de 4 600$ en bourses d’études, pour appuyer des étudiants dans leur parcours scolaire», a mentionné la directrice générale de la Caisse, madame Geneviève Roy.