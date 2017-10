La MRC des Sources souligne la nomination de Stéphane Billette

MRC des Sources – En devenant ministre délégué aux PME, au développement régional et à l’allègement réglementaire, Stéphane Billette accède au titre de ministre responsable de la Table de diversification économique de la MRC des Sources. Les intervenants de la région des Sources sont prêts à travailler en collaboration avec le nouveau ministre afin de poursuivre sur cette lignée de dynamisme économique qui se bâtit actuellement sur le territoire des Sources.

«J’invite personnellement M.Billette à venir constater les effets du processus de diversification économique sur notre région. Nos citoyens et nos entrepreneurs seront heureux de vous parler des retombées positives du Fonds de diversification économique pour notre territoire», a lancé Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

En tant que ministre délégué aux PME, au développement régional et à l’allègement réglementaire, M.Billette sera appelé à visiter plusieurs régions du Québec et la MRC des Sources espère que son dynamisme aura suscité son intérêt et fera partie de ses premiers arrêts.