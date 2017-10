Être à la mode de façon responsable

Kingsey Falls – Les 21, 22 et 23 septembre se tenait la seconde édition de l’événement Fripe de filles au Parc Marie-Victorin. Cet événement a pour but de sensibiliser à la consommation responsable et est destiné aux filles qui ont une volonté de collaboration, de partage.

«On peut dire mission accomplie pour la 2e édition de Fripe de Filles! 84 vendeuses, quelque 250 acheteuses, 4000 $ de ventes, et plus de 1000 $ remis à la Fondation du Parc Marie-Victorin!», a résumé Marie-Ève Chapdelaine, instigatrice de l’événement.

Il faut dire que le nombre de vendeuses a plus que doublé depuis l’an dernier. Cette année ce sont entre 600 et 800 morceaux de vêtements qui ont trouvé preneuses. Et pour le linge qui n’a pas été vendu, l’organisatrice a fait le tour des Centres communautaires et par la suite des friperies environnantes. Elle souhaite d’ailleurs remercier la quinzaine de bénévoles pour leur implication durant ces trois jours et elle donne déjà rendez-vous aux intéressées les 20, 21 et 22 septembre prochain pour la troisième édition de Fripe de filles.