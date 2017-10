Visite du Parc Industriel d’Asbestos le 14 octobre

Asbestos – Afin de faire découvrir ses entreprises et la vitalité qui anime le Parc industriel, la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos tiendra de nouveau cette année une journée portes ouvertes.

La troisième édition de l’événement se tiendra le 14 octobre prochain, de 11 h à 16h. Une vingtaine d’entreprises situées dans le Parc industriel d’Asbestos ouvriront leurs portes pour l’occasion.

Mis sur pieds pour répondre aux commentaires des citoyens qui ne voyaient pas concrètement le dynamisme et la diversification économique à Asbestos, les Portes ouvertes du Parc industriel ont vu une dizaine de nouveaux promoteurs faire confiance à la ville d’Asbestos depuis la première édition de l’événement.

« Chaque année, il y a du nouveau à découvrir puisqu’il y a encore trois nouvelles entreprises dans le parc industriel cette année, sans compter deux autres dont les chantiers vont commencer cet automne », a précisé Hugues Grimard, maire d’Asbestos.

Au programme de cette journée, il y aura bien entendu la visite des industries participantes, mais aussi des jeux gonflables, la visite de la caserne des pompiers, des activités spéciales et de l’animation. Un service de navettes gratuit facilitera les déplacements dans le Parc industriel. De plus, plusieurs sont à la recherche d’employés, c’est donc une belle occasion de déposer des CV et de voir les différents environnements de travail.

« Je ne vois pas le pessimisme dans le Parc industriel. Que les gens viennent constater le dynamisme des entreprises. Plusieurs se mettent sur leur trente-six pour recevoir la visite! Il y en a même qui ont préparé des activités découvertes spéciales pour l’événement. C’est une occasion de montrer à tout le monde l’évolution de l’économie et la croissance industrielle d’Asbestos », a conclu Frédéric Tremblay, administrateur de la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos et président de Groupe LTI.