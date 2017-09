8 000 $ pour un jeune promoteur du Canton de Cleveland

Val-Saint-François (RC) – RassureToit Experts Toitures est une nouvelle entreprise située sur le territoire du Canton de Cleveland. La MRC du Val-Saint-François lui a accordé une aide financière de 8 000$ en provenance du Fonds jeunes promoteurs. Le projet a également bénéficié des services-conseils et d’accompagnement du Service de développement régional et local de la MRC.

L’entreprise offre des services regroupant des soumissions pour des projets de réfection de toiture; un programme d’entretien préventif afin de détecter les anomalies et les détériorations des toits; la supervision de chantier afin d’assurer la qualité des travaux; le service de déneigement ainsi qu’un service d’expertise avant achat.

Le projet créera trois emplois à temps plein dès la deuxième année et un autre emploi à temps plein dans la troisième année d’exploitation.

Les deux jeunes entrepreneurs à l’origine de ce projet sont Étienne Bouchard et Annie Côté. M.Bouchard est expert-couvreur depuis plus de 10 ans et MmeCôté travaille dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. Ensemble, ils forment une équipe expérimentée. «Nous sommes toujours heureux lorsque de jeunes promoteurs réalisent leurs rêves de démarrage d’entreprise. Le SDRL de la MRC du Val-Saint-François a réellement à cœur le succès des entrepreneurs de la région», constate Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke.