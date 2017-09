Changement de nom pour Ateliers Beauchemin

Danville — C’est dans le but de se doter d’une identité plus représentative de sa mission quotidienne que l’entreprise danvilloise les Ateliers Beauchemin devient Beauchemin Industriel.

Et ce changement de nom s’accompagne également d’une nouvelle image de marque. Beauchemin Industriel dévoilera donc dans quelques semaines son nouveau site web.

De plus, soucieux d’améliorer la qualité de ses produits et d’offrir un service toujours plus personnalisé, Beauchemin Industriel s’est doté d’une nouvelle presse plieuse de 250 tonnes métriques équipée d’une vaste gamme de poinçons et matrices reconnues pour leur très grande qualité. L’entreprise a également fait l’acquisition d’une nouvelle cintreuse à profiler.

Rappelons que depuis trois générations, Beauchemin Industriel fabrique des composantes industrielles sur mesure d’une précision et d’une qualité supérieure et offre des services de transformation du métal en feuille et de mécanosoudure en fonction des besoins du client. Pour tout connaître sur l’entreprise et découvrir ses réalisations, votre prochain rendez-vous sera au www.beaucheminind.com