La retraite pour André Tessier de Transport ATD

Asbestos (SM) - Depuis le début du mois, Ghislain Tessier est le seul actionnaire de l’entreprise familiale créée par son père, Transport ATD.

André Tessier fait du transport sa passion en 1974. De contrats de déneigement en transport de bois, de conteneurs puis transporteur pour Cascades, l’entreprise, incorporée en 1985 et autrefois située à Danville, a pris de l’expansion au fil des ans. Il faut dire que l’arrivée de Ghislain Tessier, le fils d’André, dans l’entreprise en 2007 est de bon augure.

Ghislain est toutefois à la présidence de Transport ATD depuis 4 ans. Ce transfert d’actions vient cristalliser cette fonction. Fier de reprendre cette entreprise, qui compte 30 camions, 70 remorques et 40 employés, il a un plan d’action pour plusieurs années et où la croissance occupe une place importante. L’entreprise a le vent dans les voiles avec plusieurs acquisitions et une augmentation considérable de son nombre d’employés.

«À 31 ans, je suis content de reprendre l’entreprise familiale. Je souhaite une bonne retraite à André. Je sais très bien que la retraite pour lui ne signifie pas de s’asseoir et de regarder le temps passer, il va continuer à s’occuper avec toutes ses passions», a pour sa part déclaré Ghislain Tessier.

Rappelons que Transport ATD œuvre dans le domaine du transport routier et est installée dans le parc industriel d’Asbestos depuis 2009.