Franc succès pour la Foire commerciale à Asbestos

MRC des Sources (SM) - Le 12 et 13 mai dernier se tenait le retour de la Foire commerciale organisée par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES), et ce après plusieurs années d’absence.

Il s’agissait de la première édition organisée par ce nouvel organisme qui, rappelons-le, fusionne les deux anciennes chambres de commerce d’Asbestos et de Danville.

Les organisateurs sont satisfaits d’une part de la réponse positive de leur membre et d’autre part de la population qui a fait preuve de curiosité et qui est venue à la découverte des quelque 35 kiosques d’entreprises de la région. Durant les deux jours d’exposition, ce sont environ 1 500 personnes qui ont franchi les portes de l’Aréna Connie Dion où se déroulait l’événement.

«Le but était de faire connaître les commerces locaux et ainsi permettre à la population de savoir ce qu’elle peut trouver sur le territoire. La foire répondait aussi à un besoin exprimé par plusieurs de nos membres», a ajouté Isabelle Lodge, la présidente de la CCES.

Le nombre de participants justifie la volonté de reconduire l’événement l’an prochain, mais celui-ci demande beaucoup de temps à organiser et les membres du CA étant des bénévoles, il reste à déterminer si cela sera possible.

La CCES tiendra d’ailleurs une activité de clôture pour sa première année d’opération. La date est le lieu restent encore à déterminer.