La bannière BMR/Sonic s’installe à Kingsey Falls

Kingsey Falls (SM) - L’ancienne quincaillerie Rona Matériaux D.N.D change de bannière pour devenir une quincaillerie BMR, un dépanneur et une station-service Sonic.

La Coop Pré-Vert a investi environ 800 000 $ afin de répondre à un besoin de la communauté.

«Le projet a débuté il y a 1 an et demi. Les travaux d’aménagements des locaux ont débuté en octobre dernier et nous sommes devenus propriétaires en novembre», a ajouté le directeur général de la Coop Olivier Gagnon.

À long terme, l’entreprise prévoit embaucher une douzaine d’employés. Le dépanneur de 1 500 pieds carrés offrira sous peu 150 bières provenant de microbrasseries et la quincaillerie de nouveaux services agricoles.

«M. Dion cherchait à vendre son commerce et nous souhaitons poursuivre notre développement dans les petites municipalités, et Kingsey Falls est une place dynamique. L’offre du dépanneur viendra compléter celle de l’épicerie», a précisé M. Gagnon, précisant que la quincaillerie sera elle aussi ouverte sur une plus grande plage horaire. Et pour ce qui est des matériaux de construction, l’entrepôt d’Asbestos est tout indiqué pour fournir la marchandise aux clients de Kingsey Falls.

Rappelons que la Coop Pré-Vert possède des installations à Asbestos, Chesterville, Wotton, Tingwick et maintenant Kingsey Falls et que l’ouverture de ce dépanneur-essence-quincaillerie (DEQ) est le 4e.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise avoisine les 25 millions de dollars et le directeur général espère bien augmenter celui-ci de 4 à 5 millions avec l’acquisition de ce nouveau DEQ.

Le porte-parole de BMR Hugo Girard était sur place le 08 avril dernier dans le cadre de l’inauguration des nouvelles installations.