Première phase du développement commercial achevée

Brompton – Le vice-président du Groupe Laroche, Éric Laroche, est heureux d’annoncer que son projet commercial de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke a pris forme et que le dépanneur, la station-service Esso et le lave-auto Beau-soir sont en activité. D’ici la fin du mois de mai, les résidants de Brompton auront l’occasion de fréquenter un Tim Hortons. Pour Éric Laroche :

« L’ouverture de la station-service et du lave-auto est une bonne nouvelle pour la communauté qui voit s’ajouter dix emplois dans son milieu. Cela permet également de revitaliser l’entrée de la ville à partir de la sortie de l’autoroute », observe M. Laroche.

Les propriétaires de la station-service et du lave-auto, Tina Rouleau et Patrick Sévigny sont très heureux d’être présents à Brompton : « La population a fait bon accueil à notre offre commerciale et déjà l’achalandage est au rendez-vous. Nous sommes aussi très fiers d’avoir pu créer de nouveaux emplois dans le milieu. »

Pour sa part, la conseillère municipale Nicole Bergeron déclare : « Bravo au Groupe Laroche pour le parachèvement de cette première phase du projet commercial. Par celui-ci, vous avez redonné un nouveau visage à l’entrée de notre ville et contribué à insuffler un nouveau dynamisme à notre communauté. »

Éric Laroche affirme que l’ouverture du Tim Hortons ajoutera une trentaine d’emplois aux emplois existants en ce moment. « Les travaux de construction de ce commerce sont commencés et l’ouverture du nouveau Tim Hortons de monsieur Denis Bourque est prévue pour la fin mai. Pour ce qui concerne la suite du projet, des bornes de recharge électrique seront installées dans les prochaines semaines répondant ainsi aux besoins des propriétaires de voitures électriques. »

Le vice-président du Groupe Laroche mentionne que la phase 2 du projet commercial est toujours en développement et que de nouveaux locataires seront annoncés au cours des prochains mois.