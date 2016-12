Une ressource pour faciliter l’accès aux terres agricoles

MRC des Sources – Les propriétaires de terres et la relève agricole peuvent maintenant compter sur un nouveau service d’accompagnement au jumelage, au démarrage et au transfert d’entreprises agricoles.

Le gouvernement du Québec annonçait récemment le déploiement provincial du projet L’Arterre. Celui-ci fusionne et bonifie les deux projets pilotes Banque de terres (MRC Brome Missisquoi) et Banque de fermes (CISA) pour offrir un service à la grandeur du Québec. Et c’est le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) qui assume sa coordination provinciale, en appui aux agents de maillage des territoires.

Grâce à un partenariat avec l’UPA des Sources et la SADC des Sources, un accompagnement personnalisé pourra être offert aux agriculteurs de la région qui désireraient participer au programme de jumelage. En effet, Catherine Gauthier-Dion occupe maintenant le poste d’agente responsable en agroenvironnement et de la relève agricole dans la MRC des Sources.

«L’Arterre est un programme qui répond parfaitement aux enjeux et aux objectifs de notre PDZA. En étant la première MRC à nous adjoindre à cette initiative provinciale et à faire l’embauche d’une ressource dédiée à ce projet, nous posons une autre action concrète pour améliorer la prospérité sur notre territoire», affirme René Perreault, maire de Saint-Georges-de-Windsor et administrateur de la Table de coordination agricole et forestière des Sources (TACAF).

La participation de la MRC au projet L’Arterre est en lien direct avec les objectifs d’équilibre démographique fixés dans l’Agenda 21 des Sources. «Avec l’arrivée de notre nouvelle agente, nous faciliterons l’établissement de jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent démarrer une entreprise et venir s’installer sur notre territoire. De plus, nous répondons à l’enjeu de diversification économique en créant de nouvelles opportunités financières pour les propriétaires terriens et en favorisant la multiplicité des usages agricoles», confirme Pierre Therrien, préfet suppléant de la MRC des Sources et maire de Saint-Adrien.