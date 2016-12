Inauguration de la Clinique vétérinaire Becs et Museaux

Saint-Denis (RC) – En activité depuis la fin du mois de juin, la Clinique vétérinaire Becs et Museaux a été inaugurée le mercredi 26 octobre lors d’un 5 à 7. En présence du maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin, et de nombreux partenaires ayant collaboré à l’élaboration de ce projet, l’activité était l’occasion de remercier les divers intervenants et de leur faire découvrir les nouveaux locaux et installations.

Située au cœur de la municipalité à l’angle de la route 222 et de la rue Ernest-Camiré, la clinique vétérinaire est dirigée par la Dre Marie-Claude Pelletier, présidente et directrice générale. « L’endroit offre des services vétérinaires pour les chiens, chats, lapins, furets, rongeurs, hérissons et petits oiseaux. Les soins regroupent l’examen annuel, les problèmes de santé, la vaccination, la chirurgie, la dentisterie, la radiographie et les analyses de laboratoire. La section boutique offre de la nourriture et des accessoires pour les animaux de compagnie. Un service de pension est offert pour les chats et les petits animaux exotiques », mentionne Mme Pelletier.

Technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin et félin, Annik Boisvert est disponible pour les consultations comportementales. La Dre Patricia Laporte offre pour sa part des services en ostéopathie vétérinaire.

Accompagnée de son mari Mathieu Deschamps, directeur général adjoint de la clinique, Marie-Claude Pelletier a profité du 5 à 7 pour remercier les nombreuses personnes et entreprises qui ont contribué à l’élaboration du projet. « Je suis originaire de Montréal, mais je me suis installée à Sherbrooke, ce qui m’a permis d’apprécier la proximité de la campagne et des animaux. J’ai finalement été en mesure d’envisager de m’installer à Saint-Denis et je suis très heureuse d’être ici tout près de la grande ville et des espaces verts et aussi d’une communauté pleine de vie », de confier Mme Pelletier.