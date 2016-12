Une nouvelle chambre de commerce est née à Asbestos-Danville

Asbestos - Les chambres de commerce de Danville et d’industrie des Sources ont tenu un premier conseil d’administration commun dans le but de regrouper les deux organisations.

Un peu plus tôt le mois dernier, les membres des deux chambres de commerce s’étaient sont montrés unanimement favorables à un regroupement des deux chambres. «Nous sommes fiers que ce projet ait fait l’unanimité, cela montre que le besoin était là», ajoute Isabelle Lodge, ancienne présidente de la Chambre de commerce. Ainsi, la région est désormais représentée par une seule association : la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES).

Une quarantaine de membres de la nouvelle entité ont participé une première assemblée générale au cours de laquelle ils ont élu un tout nouveau conseil d’administration. Il était important que celui-ci représente la MRC dans son entier et à travers les divers secteurs d’activité. Isabelle Lodge et Ghislain Tessier, ce dernier ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie des Sources, ont été nommés respectivement présidente et vice-président. Neuf autres membres, dont quatre d’Asbestos, trois de Danville, un de Saint-Georges et un de Ham-Sud les accompagnent.

Tout au long des prochains mois, ce nouveau CA va s’attarder aux différentes démarches administratives : création d’une nouvelle image, d’une page web, etc. «La prochaine année sera une de transition et de mise en marche de cette nouvelle chambre. Nous tiendrons toutefois plusieurs activités», a tenu à préciser la nouvelle présidente.

À noter que les participants ont également profité de cette soirée pour découvrir une entreprise nouvellement installée à Danville. La vallée des nuages offre un site enchanteur pour la célébration de mariage et d’autres évènements et les propriétaires ont profité de cette occasion pour présenter leur entreprise et faire déguster quelques-uns des produits cuisinés sur place.

«Nous avons un CA représentatif, tant au niveau régional, local que sectoriel» - Isabelle Lodge.

