Le gouvernement du Québec accorde plus de 7,5 M $ à la Ville de Windsor

Windsor (RC) – Au nom de la ministre des Affaires municipale et de l’Habitation, Andrée Laforest, le député de Richmond, André Bachand, a fait halte à l’Hôtel de Ville de Windsor, le mardi 3 mars, afin d’annoncer qu’une aide financière de 7 502 667 $ soit accorder à la Ville pour la mise aux normes de ses installations de production d’eau potable.

Le projet inclut notamment la construction d’une nouvelle prise d’eau dans la rivière Watopeka et d’un nouveau poste de relèvement de l’eau brute. Les travaux prendront fin en avril 2020 et bénéficieront à plus de 5 500 citoyens. Une technologie d’irradiation UV et un système de désinfection aux monochloramines remplaceront l’ancien système de désinfection au chlore gazeux.

« La mise aux normes de l’usine de filtration de la Ville de Windsor était un projet attendu avec impatience. Je suis fière que notre gouvernement y soit associé. Une fois de plus, nous démontrons que nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités, ici dans le comté de Richmond et partout au Québec. Nous travaillons avec nos partenaires, dans toutes les régions pour créer des milieux de vie agréables et sécurité, ce qui se traduit entre autres par l’accès à une eau potable de qualité », d’affirmer André Bachand.

L’agrandissement et la mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable étaient devenus essentiels en raison notamment des exigences de plus en plus élevées en matière de qualité d’eau potable. « Évidemment, la réalisation de ce projet d’envergure n’aurait pas été possible sans l’aide financière du programme PRIMEAU et la collaboration du Ministre. Aujourd’hui, la Ville de Windsor est extrêmement fière des travaux qui sont sur le point d’être terminés. Ils permettront de garantir, tant aux citoyens de Windsor qu’à ceux de Val-Joli qui sont desservis, une eau potable d’excellente qualité et ce, pour plusieurs années », prévoit Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.