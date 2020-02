Que réserve 2020 au lac Brompton?

Saint-Denis (RC) – L’Association pour la protection du lac Brompton (APLB) s’affaire déjà à planifier ses activités pour l’été qui vient.

De nouveau, ses membres ont pour mission la protection et l’amélioration du lac Brompton, de sa faune et de sa flore. En voici quelques-unes:

Projet de lutte au myriophylle à épi

Nous prévoyons étendre sur des massifs de myriophylles à épi quelques 25 000mètres2 de toiles de jute afin de compléter le bâchage entrepris en 2018. Là où le myriophylle est moins dense, nous procédons à de l’arrachage manuel à l’aide d’un aspirateur sous-marin appelé aspiriophylle. De cette façon, un site est nettoyé à 100% de toute trace de myriophylle.

Caractérisation et suivi des tributaires naturels et artificiels

Puisque les tributaires naturels (ruisseaux) et les tributaires artificiels (fossés et décharges) alimentent le lac, il importe d’évaluer la qualité de l’eau qu’ils acheminent au lac. Les matières en suspension constituent une source de nutriments pour les plantes aquatiques, d’où l’importance de faire ces suivis afin de détecter les «cas problèmes».

Patrouille verte

Deux chargés de projets en gestion des milieux aquatiques circuleront sur le lac et ses alentours afin de rencontrer les riverains et villégiateurs et les sensibiliser aux mesures de protection à adopter. De plus, ils participeront activement à toutes les activités de l’APLB en environnement. Voici donc un appel à toutes et tous!

Étudiantes et étudiants!

L’APLB a besoin cet été de combler deux postes de chargés(es) de projet en gestion des milieux aquatiques. Les détails sont inscrits sur le site web (www.protectionlacbrompton.ca/). Vous devez être autonome, dynamique, avoir quelques compétences informatiques et détenir un permis de conducteur d’embarcation.

Le salaire sera fonction de l’expérience et des connaissances dans le domaine pour une moyenne de 35h/semaine, incluant les fins de semaine, les jours fériés ainsi qu’un horaire variable en fonction de la température. Faire parvenir votre CV à Josée Constantineau: constantineaujo@hotmail.com.