Mérite Estrien : la jeunesse, la famille et l’innovation

Windsor (RC) – L’année 2019 a été un tremplin pour la famille Russel regroupant les parents, Marie-Christine Godbout et Benoit Russels, et de leurs six enfants, dont les cinq garçons Matthieu, Jérôme, Guillaume, Louis et Arnaud, ainsi que l’unique sœur, Maxime, tous âgées de 6 à 14 ans.

Le mouvement #Remplisvert a été officiellement lancé par les membres de la famille de Windsor le 15 juin, dès 8 h du matin. Dès cette heure, la pharmacienne-propriétaire Marilyne Isabelle ouvrait ses portes pour être la première commerçante à apposer le premier autocollant du mouvement devant la vitrine de la pharmacie.

Cet autocollant permet aux commerces, places d’affaires et autres endroits d’apposer dans leur vitrine aux passants qu’ils sont bienvenus à remplir un mouvement #Remplivert, qui n’est plus une bouteille à consigner à mettre au bac ou au pire, mais simplement une gourde ou un contenant pouvant être réutilisé, ainsi que l’utilisation d’une buvette dans les places publiques où à d’autres endroits. En ce 15 juin, la famille quittait la pharmacie vers à la Grande Journée des petits entrepreneurs. C’est Maxime qui a eu l’idée de s’inscrire aux petits entrepreneurs, voulant faire un projet avec ses frères et ses parents.

Les amis et les grands-parents étaient aussi aux rendez-vous à plusieurs reprises, dont Roger Godbout toujours en bonne forme auprès de Marie-Christine et Benoit et chacun des six enfants qui ont contribué avec le slogan Remplis ton verre, Sauve ta terre.