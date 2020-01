Fini les sacs de plastique

Val-Saint-François – C’est depuis le 1er janvier 2020 que les sacs de plastique à usage unique sont bannis sur tout le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC), ce qui regroupe 18 municipalités.

De ce fait, le Val est la première MRC en Estrie à éliminer ces sacs. Voici un survol de cette nouvelle :

• Selon des données publiées par la MRC du Val-Saint-François, les Québécois utilisent annuellement un milliard de sacs de plastique. 40 millions de ces sacs sont abandonnés dans la nature ou ailleurs.

• À Sherbrooke, les sacs d’emplettes en plastique seront interdits à compter du 22 avril, ce qui coïncide avec le Jour de la Terre.

• Le bannissement des bouteilles de plastique sera officiellement lancé une fois les travaux à l’usine de filtration terminés.

• #Remplisvert est un projet incitant les gens à limiter leur consommation de bouteilles d’eau de plastique à usage unique et à boire l’eau du robinet. Il a été lancé par les six frères et sœur de la famille Russel.

• La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin, chacune et chacun ont été actifs, l’une pour l’usage de l’eau et l’autre de la récupération du verre.