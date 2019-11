Prix d’excellence en environnement à Marilyne Isabelle

Estrie (RC) – Le 26e Gala des Prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est s’est tenu le 7 novembre à l’hôtel Chéribourg d’Orford. Ce fut encore une fois un grand succès. Lors de ce gala, 5 Grands Prix, 27 prix Distinction, 3 bourses de mérites et un prix Coup de cœur ont été remis.

Pour cette 26e édition, les 5 Grands Prix d’excellence présentés par Hydro-Québec ont illustré la diversité des actions environnementales de la région. Ainsi, la pharmacie Familiprix de Marilyne Isabelle inc. de Windsor a été récompensée pour l’instauration de pratiques environnementales.

Baume d’Éclat, élaboré pour accompagner les femmes et les hommes atteints de cancer a été un départ significatif, duquel s’ajoute les produits écologiques en vrac, l’utilisation des sacs en tissus afin d’éviter l’usage du plastique, des gourdes et autres moyens afin d’accroitre le virage vert.

Le Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est est organisé par la Fondation estrienne en environnement, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. Ce gala est rendu possible par la présence d’Hydro-Québec, partenaire majeur du Gala2019 et présentateur des Grands Prix, ainsi que par la participation des deux partenaires majeurs de Domtar et de l’Université de Sherbrooke. S’ajoutent les nombreux collaborateurs et près de 300 participants qui, année après année, rendent hommage à l’excellence environnementale de région estrienne.