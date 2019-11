Les premières audiences du BAPE en région, auront lieu les 4-5 et 6 décembre.

Asbestos (RL) La première partie des audiences publiques du BAPE dans la région, en lien avec la commission d’enquête sur la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés commandée par le gouvernement du Québec, se tiendra au début du mois de décembre prochain.

Réparties sur trois jours, soient les 4-5 et 6 décembre, il y aura quatre plages horaires offertes à la population afin d’assister à ces rencontres qui se dérouleront à la salle Léo-Boucher du centre O3, située au 100 de la rue des Mésanges à Asbestos. À noter que ces rencontres sont ouvertes à tous les citoyens ayant des questionnements ou désireux d’en apprendre davantage sur les expertises ministérielles qui seront présentes sur place. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de réserver ses places, il serait peut-être tout de même préférable d’arriver tôt, afin d’assister à ces audiences fortement attendues, précisons également que celles-ci seront retransmises en direct sur le site internet du BAPE.

Une fois cette première étape complétée il y aura lancement de la deuxième partie qui est prévue pour février 2020 et qui visera à permettre la présentation des mémoires et l’expression des opinions. Une grande participation des gens de la MRC des Sources et de ses environnants est souhaitée, afin que l’ensemble de la population puisse obtenir le maximum d’éclaircissements possibles, au niveau de l’information entourant toute la gestion des résidus miniers amiantés.

Lieu : Centre O3 (Salle Léo- Boucher), 100, rue des Mésanges, Asbestos (Québec) J1T 3M9

Horaire :Mercredi 4 décembre : 19h, Jeudi 5 décembre : 13h30 et 19hVendredi 6 décembre 9h