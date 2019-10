Estrie (RC) – Vingt-sept initiatives environnementales inspirantes seront récompensées lors du 26e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est, le 7 novembre prochain. Cinq projets recevront également un hommage plus spécifique en recevant le Grand Prix d’excellence de la Fondation présenté par Hydro-Québec, le partenaire majeur du Gala2019.

Parmi les 27 récipiendaires des prix Distinction, 5 projets regroupent le Grand Prix d’excellence de la Fondation remis par Hydro-Québec; un projet de la relève recevra une bourse de 2000$; un projet d’élèves d’une école secondaire recevra une bourse de 1000$ et un projet d’élèves d’une école primaire recevra une bourse de 500$.

Val-Saint-François et les Sources

À ces projets s’ajoutent 27 récipiendaires, dont ceux des MRC des Sources et du Val-Saint-François provenant d’organisations et de leurs projets suivants:

La Pharmacie Familiprix Marilyne Isabelle à Windsor: Les pratiques écoresponsables.

La Microbrasserie Moulin7 à Asbestos: «On investit dans le développement durable».

L’école primaire du Plein-Cœur à Richmond: Les petits projets du comité EVB

Le Centre d’éducation des adultes des Sommets, point de service de Windsor: Protégez l’environnement pour des solutions aux bouteilles d’eau!

Près d’une quarantaine d’entreprises, municipalités, organismes et citoyens mobilisés pour l’environnement (incluant des jeunes du primaire, secondaire, cégep et université) avaient déposé cette année une candidature au concours annuel organisé par la Fondation estrienne en environnement. Le jury a sélectionné les projets les plus porteurs dans le domaine de l’environnement, dont plusieurs susceptibles de contribuer positivement à la lutte aux changements climatiques.

L’édition2019 du Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est bénéficie de l’appui de nombreux partenaires et collaborateurs, dont son nouveau partenaire majeur, Hydro-Québec, ainsi que Domtar, un fidèle partenaire de l’événement. Le Gala se déroulera à l’Hôtel Chéribourg situé à Orford, le 7 novembre, à compter de 18h.