Nouvelle épicerie « Zéro déchet » à Danville

Danville (RL) - Une toute nouvelle entreprise a vu le jour à Danville au cours des dernières semaines. En effet, l’entrepreneure Karine Drapeau a mise sur pied une petite épicerie en vrac de type zéro déchet, qui a pour raison sociale Alimentation et santé consciente.

Située au 11 de la rue Grove, voisin du salon de coiffure La coupe au Carré, le chaleureux petit endroit offre une panoplie de produits en vrac ainsi qu’une très belle variété d’aliments secs pour tous les goûts tels que des haricots, noix, fruits séchés, du riz, des supers aliments, etc. Ajoutons à cela des fromages, huiles, biscuits, collations divers ainsi qu’une boisson naturelle à base de champignon, l’épicerie Alimentation et santé consciente a vraiment de tout pour plaire à un large éventail de consommateurs. Pour la propriétaire des lieux, l’ouverture de ce commerce santé et éco responsable, est un geste concret en lien avec ses valeurs personnelles et profondes. «J’opérais un service de garde en milieu familial identifié zéro déchet ici même à Danville depuis quelques années déjà, mais je me suis rendu compte que le manque de temps m’incitait bien souvent à me procurer des mets déjà préparés et qui comprenaient des emballages par surcroît, ce qui allait tout à fait à l’encontre de mes valeurs. Une période de réflexion s’en est suivie pour moi afin de trouver la meilleure voie possible pour rectifier la situation.

Ayant fait des études en cuisine ainsi que dans le domaine de la santé par l’alimentation antérieurement et cherchant toujours à réduire les déchets au maximum, l’idée m’est donc finalement venue de fonder ma propre entreprise, afin de transposer mes valeurs à la communauté, tout en offrant aux clients une alternative intéressante au niveau de nos habitudes de consommations. Pour bien comprendre ce que signifie le terme zéro déchet, c’est en fait que les clients se présentent à l’épicerie avec leurs contenants réutilisables personnels, achète uniquement la quantité voulue des produits désirés, ce qui permet d’éviter les gaspillages de nourritures possibles et repartent avec des produits naturels et santés exempt d’emballages provenant autant que possible de producteurs locaux.» D’expliquer MmeDrapeau, qui invite les gens à se rendre sur place, afin de la rencontrer et découvrir les produits qui sont offerts à un prix très concurrentiel. Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 10h à 17h30 et le samedi de 10h à 16h.